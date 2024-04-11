خمسة لاعبين يلتحقون بمعسكر منتخبنا الأولمبي في الدوحة

2024-04-11 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتحق خمسةُ لاعبين يلعبونَ في فرق أندية دوري نُجومِ العراق بمُعسكرِ منتخبنا الأولمبيّ الذي يُقام في العاصمةِ القطرية الدوحة تحضيراً للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية دون (23 عاماً).وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، أن" اللاعبين «علي جاسم ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وهلو فايق وحسين عامر» وصلوا إلى مقرِ إقامة وفد المنتخب الأولمبيّ فجر اليوم الخميس بعد انتهاءِ التزامهم مع أنديتهم في بُطولةِ كأس العراق، وكان في استقبالهم مديرُ المنتخب الأولمبيّ عبد الجبار هاشم".وأضاف أن " اللاعبين سيلتحقون بتدريباتِ المنتخب في معسكره التدريبيّ، حيث سيلعب منتخبنا إلى جانب منتخباتِ تايلاند والسعودية وطاجيكستان ضمن المجموعةِ الثالثة لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى فعاليةِ كرة القدم بدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المُقبل".