وزير الداخلية يصل كركوك للإطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة

2024-04-11 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى كركوك للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل محافظة كركوك يرافقه عدد من القادة والضباط للاطلاع على الأوضاع الأمنية وعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة"