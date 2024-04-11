سرقا 23 مليون دينار.. القبض على متهمين اثنين شرق بغداد

2024-04-11 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في منطقة البلديات شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة 23 مليون دينار عراقي من أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بواسطة آلات حديدية تسببت له برضوض، ضمن منطقة البلديات شرق بغداد"، مبينةً أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية".

وأوضحت، أنه "تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما، وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".







