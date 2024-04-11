2024-04-11 11:00:09 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها ليومين متتاليين، إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع وسط حالة من الضبابية بشأن توترات الشرق الأوسط أولاً على Eishan.