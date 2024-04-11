2024-04-11 11:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “حالة الطقس لليوم الخميس، ستشهد غيوماً وأمطاراً وعواصف رعدية في المنطقة الشمالية”. وأضافت أن “المنطقتين الوسطى والشمالية في البلاد، سيكون الطقس فيهما يوم غد […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. غيوم وأمطار في الشمال وارتفاع بدرجات الحرارة في الوسط والجنوب أولاً على Eishan.