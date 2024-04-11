2024-04-11 11:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، إلقاء القبض على 36 متهما بقضايا مختلفة بينها المتاجرة بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الاستخبارات في الديوانية بمشاركة عدد من الضباط والمنتسبين، نفذت حملة أمنية واسعة شملت مناطق عدة في عموم المحافظة بهدف ملاحقة الأشخاص للقضاء".

واضافت، أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 36 متهما مطلوبين للقضاء بقضايا تتعلق بتجارة وتعاطي المواد المخدرة فضلا عن قضايا أخرى وفق مواد قانونية مختلفة".

واشارت الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".