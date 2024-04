2024-04-11 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت دائرة انواء الناصرية اليوم الخميس، ان تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً خلال اليوميين المقبلين اثر مرتفع جوي قادم من تركيا. وقال مدير الانواء الجوية في الناصرية احمد كريم ان درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا اثر مرتفع جوي قادم تركيا. واضاف ان رياح ستكون شمالية غربية نشطة على...

