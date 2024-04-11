2024-04-11 12:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت موسكو شن “عملية لمكافحة الإرهاب” في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيريك في منطقة كاباردينو – بالكاريا، جنوبي البلاد، اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين قالت إنهما “خططا لهجمات إرهابية”. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا قولها، إن مجموعة من المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن […]

ظهرت المقالة القوات الروسية تقتل مسلحين اثنين خططا لهجمات إرهابية جنوب البلاد أولاً على Eishan.