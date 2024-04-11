2024-04-11 12:24:09 - المصدر: منصة إيشان

التحق خمسةُ لاعبين يلعبونَ في فرق أندية دوري نُجومِ العراق بمُعسكرِ منتخبنا الأولمبيّ الذي يُقام في العاصمةِ القطرية الدوحة تحضيراً للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية دون (23 عاماً). وقال الاتحاد الكرة في بيان ورد لمصة إيشان، إن “اللاعبين علي جاسم ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وهلو فايق وحسين عامر، وصلوا إلى مقرِ إقامة […]

ظهرت المقالة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا.. التحاق خمسة لاعبين بمعسكر منتخب العراق الأولمبي في الدوحة أولاً على Eishan.