رئيس اتحاد الكيوكوشنكاي: بطولة العراق محطة تحضيرية مهمة للاستحقاقات المقبلة

2024-04-11 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريقيم الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي وفنون الدفاع عن النفس منافسات بطولة العراق لفئات اليافعين والمتقدمين والماسترز، والتي ستحتضنها بغداد للفترة من التاسع وتستمر حتى الحادي عشر من شهر أيار المقبل في قاعة الشعب .وقال رئيس اتحاد اللعبة عمار عدنان وهيب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البطولة تعد بمثابة محطة تحضيرية مهمة لجميع المنتخبات قبل المشــاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، وأهمها بطولة العرب التي ستقام في العاصمة بغداد للفترة من الرابع وحتى التاسع من كانون الاول من العام الحالي، على أمل إيجاد دعم من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ".وأضاف وهيب أن" جهود اتحاده مستمرة للارتقاء بمستوى رياضة الكيكوشنكاي، من خلال الدعم المتواصل لمنتخباتنا الوطنية، والتأكيد على إقامة المسابقات المحلية لمختلف الأعمار والفئات، إضافة إلى سعيه لتطوير قدرات الطواقم التحكيمية والملاكات التدريبية".