مع زيادة تدفق الاسر بثلاثة اضعاف.. مزارات ديالى تدخل حالة الاستنفار القصوى

2024-04-11 12:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفادت هيئة المزارات الدينية في محافظة ديالى، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، بدخول 16 مزارًا دينيًا مرحلة الاستنفار القصوى لمدة 72 ساعة.

وقال مدير اعلام مزارات ديالى احمد الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "16 مزارا دينيا تقع ضمن مدن بعقوبة وبقية المناطق الأخرى في ديالى دخلت فعليا حالة الاستنفار القصوى"، لافتا الى انه "تم نشر طوقين من الاطواق الامنية بالتنسيق مع قيادة الشرطة ومفارز حماية المنشآت".

وأضاف الربيعي، أن "الاستنفار سيستمر لمدة 72 ساعة مع زيادة تدفق الاسر بمعدل يزيد عن 300% مع بداية أيام عيد الفطر المبارك"، مؤكدا ان "الاستنفار يأتي من اجل تأمين حماية الاف الاسر".

وأشار الى ان "الاستنفار لا يشمل المراقد والمزارات الدينية فحسب بل المقابر المحيطة بها وهي كبيرة ومترامية ما يعني بان الاطواق تمتد لمسافات بعيدة حرصا على امن الاسر ومنع اي خروقات".

وكانت قيادة شرطة ديالى، قد أعلنت، أمس الاربعاء (10 نيسان 2024)، استنفار 10 الاف من منتسبيها لتنفيذ خطة عيد الفطر امنية.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "خطة عيد الفطر الامنية انطلقت في جميع الاقضية والنواحي وفق 9 محاور رئيسية من خلال استنفار 10 الاف منتسب لتنفيذها".

وأضاف الشمري، ان "دور العبادة والحسينيات والمقابر والمتنزهات اهداف رئيسية، وقد جرى فرض اطواق امنية حولها منذ ساعات الصباح الاولى لتأمينها بشكل مبكر مع تعزيز امن الطرق الخارجية والتي تشهد تدفق لألاف الاسر للتحرك بين المناطق لإداء مراسيم وطقوس العيد".

وأشار الى ان" خطة امن عيد الفطر تدار من قبل غرفة عمليات خاصة للتنسيق مع كافة التشكيلات وفق مسارات تسهم في منع وقوع اي حوادث".