الدولار على طاولة حوار السوداني في واشنطن.. العوادي يتحدث عن مستقبل الدينار العراقي

2024-04-11 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، أن ملف الدولار وعمل المصارف سيكون حاضرا وبقوة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، مرجحا بان يكون وضع الدينار خلال المستقبل افضل.

وقال العوادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بعد ملف تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد والجانب الأمني فان الملف الاقتصادي سيكون حاضرا وبقوة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الولايات المتحدة"، مبينا ان "العلاقة مع الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي مستمرة والحوارات معهما لم تتوقف خلال العام الماضي حيث كانت هناك عدة زيارات متبادلة معلنة او غير معلنة للتباحث حول هذا الملف".

وأضاف العوادي، ان "السوداني سيناقش قضية المصارف والإصلاح الاقتصادي والإداري للمؤسسات المالية والمصارف وأيضا ملف الدولار"، موضحا ان "سعر الدولار يراوح ضمن نطاق الـ 147 الف دينار لكل 100 دولار خلال الفترة القصيرة في وقت ان الحكومة استلمت مهامها وكان سعر الدولار مقابل الدينار يقترب من 148 الفا بمعنى ان السعر اقل من السابق ".

واكد ان "حل ازمة الدولار لا يأتي بكبسة زر بل هو بحاجة الى إصلاحات اقتصادية ويتضمن جوانب عديدة منها سياسية واقتصادية وهو بحاجة الى فترة لتنظيم المصارف و حصاد ثمار حزم البنك المركزي وقرارات الحكومة وهي بمجملها بدأت تأتي بثمارها من خلال انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار مقابل الدينار"، مشددا على ان "هنالك تطمينات من قبل الفريق الاقتصادي المشرف على الموضوع ونتوقع بان يكون وضع الدينار خلال المستقبل افضل".

ومن المؤمل ان يزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد أيام من الان، واشنطن والبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي اذار الماضي، اعلن البيت الأبيض انه في 15 نيسان، سيستقبل البيت الأبيض الرئيس السوداني، مؤكدا ان القادة سيؤكدون من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة لعراق آمن وذو سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع".

ولفت إلى أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السوداني، سيتشاوران حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك التزامنا المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش وتطور المهمة العسكرية بعد ما يقرب من عشر سنوات من تشكيل التحالف العالمي الناجح لهزيمة داعش.

وبين انهم سيناقشون أيضا الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديثه.



