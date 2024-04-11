رئيس الوزراء يوجه بحسم ملف الرواتب المتوقفة للشهداء والمصابين بالأنبار

2024-04-11 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحسم ملف الرواتب المتوقفة للشهداء والمصابين في محافظة الأنبار.وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس :إن لجنة الأمر الديواني الخاصة بتدقيق المعاملات المتوقفة بمحافظة الأنبار في دائرة شهداء ضحايا العمليات الإرهابية ، بدأت عملها لحسم ملف المصابين والشهداء في المحافظة استجابةً لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم هذا الملف وإطلاق رواتب المستحقين".وبينّ الشمري ،أن" اللجنة تواصل عملها بوتيرة متسارعة منذ تشكيلها، لإجراء التدقيق الكامل لكل معاملة والتأكد من صحة صدور الأوراق المطلوبة ليتم بعدها إطلاق الرواتب لمستحقيها تباعاً".وأوضح ،أن " اللجنة المشكلة تمارس أعمالها في أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر مؤكدا على "إنهاء هذا الملف خلال شهر تقريباً".وأشار الى أن" إنجاز ملف المصابين والشهداء في محافظة الأنبار هو واجبٌ وطنيٌ، وأن الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والمصابين، وتذليل جميع المعوقات".