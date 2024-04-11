اليوم.. منتخبنا الأولمبي بمواجهة نظيره الياباني تحضيرا للمنافسات القارية

2024-04-11 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، آخر بروفة ودية له، أمام المنتخب الأولمبي الياباني وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.وتأتي هذه المباراة محطة اختبار مهمة قبل الدخول في غمار النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس والتي سيستهله أمام المنتخب الأولمبي التايلندي .وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه المباراة تعد في غاية الأهمية للوقوف على جاهزية الفريق قبل الاستحقاق الرسمي"، مشيراً الى أن " الجهاز الفني يسعى الى لملمة أوراق الفريق وتأهيل اللاعبين جيداً وإعدادهم بالشكل المطلوب من دون المجازفة بهم وبسلامتهم البدنية ".ووضعت القرعة منتخبنا الأولمبي إلى جانب منتخبات السعودية وتايلند وطاجيكستان.