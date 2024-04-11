النيراتزوري يحدد سعر بديل مبابي

2024-04-11 13:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تحديد إنتر ميلان، سعر التخلي عن خدمات مهاجمه، لباريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف البي إس جي، التعاقد مع ماركوس تورام مهاجم النيراتزوري، ليكون بديلا لكيليان مبابي، الذي يقترب بقوة من الانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، فإن باريس سان جيرمان يقدر إمكانيات تورام في اللعب كمهاجم صريح وجناح.

وأضافت الصحيفة: "إنتر ميلان لا يعارض تماما فكرة بيع تورام، حيث يرى أنه يمكن استخدامه لتمويل صفقات باقي فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما وأنه انضم للإنتر مجانا العام الماضي".

وأشار التقرير، إلى أن إدارة إنتر حددت 80 مليون يورو، قيمة التخلي عن تورام لباريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

المصدر: توتو سبورت



