وزير التجارة يعلن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية

2024-04-11 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير التجارة أثير الغريري انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024.وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي أكد، استلام أولى كميات الحنطة المسوقة من المزارعين صباح اليوم الخميس وأضاف" أن الشركة بكافة فروعها على استعداد تام لاستقبال موسم (البركة والإبداع) وبهذا نعلن عن بدايته ليكون الموسم الأبرز والأهم في تاريخ الشركة العريق ".وأشار إلى" أن انطلاقة الموسم بدأت من محافظة المثنى، داعيا الجميع إلى بذل كافة الجهود لتحقيق هدف النجاح والتميز في هذا الموسم ".وشدد الكرعاوي " على مواصلة العمل لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول للوصول إلى الاكتفاء الذاتي المرتقب