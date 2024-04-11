لقاءات حاسمة ومهمة.. ائتلاف المالكي يظفر بـأصوات داعمة لـ" العبيدي" لمنصب محافظ ديالى

2024-04-11 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، النجاح في كسب 6 اصوات داعمة لمرشحه مؤيد العبيدي لمنصب محافظ ديالى خلال 72 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مباحثات ائتلاف دولة القانون مع قوى تمثل القوائم الفائزة في مجلس ديالى نجحت وخلال 72 ساعة من كسب أصوات 6 من أعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوا من خلال المرونة والتفاعل مع المعطيات السياسية"، لافتا الى ان "ما تحقق كسر جمودا استمر لأسابيع".

وأضاف المصدر، ان "ائتلاف دولة القانون قد يصل الى مرحلة تحقيق النصاب بعد عيد الفطر المبارك في ظل التحضير لثلاث لقاءات مهمة وحاسمة مع قوى سنية وكردية من اجل دعوتها للانخراط في تشكيلة حكومة ديالى المحلية رغم التعقيدات والخلافات فيما بينها"، لافتا الى ان "بقاء قوائم بالمعارضة من الشيعة او السنة مطروح ووارد جدا لكن الائتلاف يسعى الى بلورة سياق يعطي مجال لتشكيل حكومة تمثل كل القوى السياسية".

وأشار الى ان "موقف القوى السنية بأجنحتها المختلفة داعم لتشكيل حكومة ديالى بأسرع وقت ممكن مع ضمان حقوق وجودها الفعال في الحكومة باعتبارها مكون مهم"، مشددا على ان "الكثير من التعقيدات بدات تتلاشى وسط مرونة عالية تبديها القوى لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة المحلية".

يشار الى ان ائتلاف دولة القانون، اعلن الثلاثاء (9 نيسان 2024)، الشروع رسميًا في مباحثات تشكيل حكومة ديالى المحلية.

وقال عضو الائتلاف رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ائتلافنا شرع رسميًا في اجراء مباحثات مع القوى السياسية التي لها تمثيل في مجلس ديالى ومنها قوى الاطار والسنية وباقي القوى الأخرى ضمن جهود لتحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية في اقرب فرصة ممكنة".

وأضاف، انه "جرى ابلاغ كل القوى دون استثناء بان مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى مؤيد العبيدي، وهو شخصية معروفة تفاعلت معها كل القوى بإيجابية، لكن بالمقابل المباحثات لا تخلو من تعقيدات خاصة وان هناك خلافات سنية- سنية على رئاسة المجلس وباقي المناصب الأخرى".

وأشار الى ان "ائتلاف دولة القانون يدرك تعقيدات ديالى ولديه خارطة طريق من اجل المضي في تشكيل حكومتها المحلية وفق آلية تنصف كل قواه السياسية دون استثناء والسعي الى بلورة مشاركة أوسع بالقرار".

ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.