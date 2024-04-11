2024-04-11 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، مؤتمراً أمنياً في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، فيما أصدر توجيهًا للضباط بمستوياتهم كافة.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، برفقة عدد من قادة وضباط الوزارة، قيادة الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية المنتشرة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك"، مبيناً أن "الشمري عقد مؤتمراً أمنياً".

ووفقا للبيان، اشاد وزير الداخلية بـ "الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه القطعات لتعزيز الأمن والاستقرار وكسب ثقة المواطنين"، مبيناً أن "هذا الدور هو المطلوب من قبل أجهزة قوى الأمن الداخلي".

واكد الشمري على "أهمية القرب من المواطنين، وإعادة الضبط العسكري ورفع اللياقة البدنية والتدريب، فضلاً عن العمل على دعم المنتسبين كافة من جميع النواحي"، موجهاً بـ "تعزيز الموجود البشري للفرقة الثالثة ودعمهم بالأسلحة والعجلات المختلفة"، مشدداً في الوقت ذاته على الضباط بمستوياتهم كافة بـ "التواجد قرب المنتسب وتلبية احتياجاته وطلباته".



