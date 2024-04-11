2024-04-11 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة جنوب العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم استلام أولى كميات الحنطة المسوقة من المزارعين صباح اليوم الخميس".

وأضاف البيان، ان "انطلاق موسم (البركة والإبداع)، بدأ من محافظة المثنى"، داعيا الجميع إلى "بذل كافة الجهود لتحقيق هدف النجاح والتميز في هذا الموسم".

واكد على "مواصلة العمل لاستلام اكبر كمية ممكنة من المحصول للوصول إلى الاكتفاء الذاتي".