الأولمبي العراقي جاهز لودية اليابان بغياب نجومه

2024-04-11 14:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير المنتخب الأولمبي العراقي عبد الجبار هاشم، انهاء استعدادات الفريق تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة راضي شنيشل، للقاء اليابان ودياً مساء الخميس.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي جاهز لمواجهة نظيره الياباني في اللقاء الودي هذا اليوم، لا سيما وأن اللاعبين يتمتعون بثقةٍ عالية"، مبيناً أن "لقاء اليوم يُعد الأخير للمنتخب قبل الدخول في المنافسات الآسيوية الرسمية".

وأشار إلى أن "لاعبي الأندية العراقية الذين تأخروا عن المعسكر التدريبي الجاري في قطر، حيث وصلوا إلى الدوحة فجر اليوم ومن بينهم لاعبين بارزين يعول عليهم شنيشل في بطولة آسيا".

وأضاف هاشم، أن "اللاعبين الذين وصلوا قطر من وجهة نظر المدرب راضي شنيشل لن يشاركو في المباراة كونهم حضروا وهم مرهقين من عناء السفر وجراء خوضهم مباراتهم في بطولة كاس العراق".

وأوضح أن "مشاركتهم في مباراة اليوم امام اليابان ربما تعرضهم الى اصابة بسبب الجهد العالي الذي قد يتعرضون له ، موضحا ان الجهاز الفني يرى اراحتهم حالياً وعدم زجهم للقاء اليوم تلافياً لحدوث الاصابات التي قد تفقدنا خدماتهم .

وبين هاشم، أن "لقاء اليوم مهم للمنتخب الأولمبي، لكون اليابانيين يلعبون بنفس أسلوب المنتخب التايلاندي الذي سيواجهه الفريق في أول مباراة بنهائيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس يوم 16 من الشهر الجاري، وهذا جانب مهم للاعبين قبل اللقاء الرسمي أمام تايلاند".

ويخوض منتخب العراق الأولمبي تحت 23 سنة، مباراته الودية الأخيرة في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة قطر في العاصمة الدوحة، وتقام المباراة باتفاق مدربي الفريقين مغلقة، من دون إعلام أو جماهير.