ايران تمنع النساء غير المحجبات من السفر

2024-04-11 14:30:09 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن عضو اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع قانون الطهارة والحجاب في إيران مهدي باقري عن منع سفر النساء التي لاتلتزم بالحجاب الى خارج البلاد، بحسب القانون الجديد. وقال باقري ان مشروع القانون الجديد سيسمح للقاضي بمعاقبة الموظفات الحكومية غير الملتزمات بارتداء الحجاب، مثل سحب المسؤولية منهن وعدم ترفيعن وصولا الى طردهن ايضا، موضحا ان مشروع القانون سيقدم الى مجلس حماية الدستور خلال الاسبوع المقبل. وبحسب مشروع القانون الجديد بامكان نظام العدالة، معاقبة النساء التي تمتنع عن فرض الحجاب بالسجن او فرض عقوبات مالية عليهن. وأقرّ البرلمان الإيراني العام الماضي مشروع قانون يزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد