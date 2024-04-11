وكالة الاستخبارات: القبض على عصابة للقتل والابتزاز في ميسان

2024-04-11 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على عصابة للقتل والابتزاز في محافظة ميسانوذكرت الوكالة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "مفارزها في خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنوا من تفكيك عصابة للقتل والابتزاز مكونة من ثلاثة متهمين، حيث قاموا بالعديد من عمليات القتل وابتزاز أصحاب المحالّ التجارية في المحافظة".وأضاف البيان أن" المتهمين مطلوبون على عدة قضايا وفق المادة (4/1) إرهاب، مؤكدا تدوين أقوالهم واعترافهم بالأعمال المذكورة أعلاه وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل...