2024-04-11 15:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل لاعب المنتخب الوطني الرباع علي عمار وزن 109 كغم الى أولمبياد باريس رسميا، بعد أن تفوق على أقرب منافسيه الياباني والجزائري في بطولة كأس تايلاند برفع الأثقال والتي تقام منافساتها في تايلند-فوكت.وذكر بيان لاتحاد رفع الأثقال تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) ، اليوم الخميس ، أن" الرباع علي عمار تمكن من تحقيق 195 كغم في رفعة الخطف فيما حقق 232 كغم في رفعة النتر، وبهذه الأرقام استطاع رباعنا إزاحة أقرب منافسيه و حسم بطاقة التأهل للأولمبياد بجدارة واستحقاق " .