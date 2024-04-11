ميسان.. تفكيك عصابة للقتل والابتزاز والقاء القبض على أفرادها

2024-04-11 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، تفكيك عصابة للقتل والابتزاز وإلقاء القبض على أفرادها في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنت من تفكيك عصابة للقتل والابتزاز مكونة من ثلاثة متهمين، حيث قاموا بالعديد من عمليات القتل وابتزاز أصحاب المحالّ التجارية في المحافظة".

وأوضحت، أن "المتهمين مطلوبون على عدة قضايا وفق المادة (4/1) إرهاب، وتم تدوين أقوالهم واعترافهم بالأعمال المذكورة أعلاه وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".







