2024-04-11 15:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على عصابة للقتل والابتزاز في محافظة ميسان. وقالت الوكالة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مفارزها في خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنوا من تفكيك عصابة للقتل والابتزاز مكونة من ثلاثة متهمين، حيث قاموا بالعديد من عمليات القتل وابتزاز أصحاب المحال […]

ظهرت المقالة القبض على عصابة تبتز وتقتل ضحاياها في ميسان أولاً على Eishan.