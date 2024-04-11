2024-04-11 15:12:09 - المصدر: منصة إيشان

احتل العراق المرتبة الـ 93 عالميا والتاسعة عربيا بأفضل دول للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية للعام 2024 حسب مجلة CEOWORLD التي أصدرت تقريرها للعام 2024، الذي يصنف ويحلل 199 دولة بناءً على بيئات الأعمال والاستثمار الخاصة بها. وتعتبر المجلة سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتنقل المستثمرين والموظفين المهرة عوامل استراتيجية في هذا التحليل. واستند التصنيف […]

ظهرت المقالة العراق يحتل المركز التاسع عربياً بين أفضل الدول في مجال الاستثمار أولاً على Eishan.