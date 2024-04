2024-04-11 15:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشفت ادارة متحف الناصرية الحضاري عن تسليم قطعة اثرية من قبل احد المنتسبين الامنيين. وقالت مديرة المتحف وداد الاعرجي في بيان تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخه منه، ان احد المنتسبين الامنيين سلم قطعة اثرية عثر عليها اثناء عمله في امرية موقع ذي قار. واضاف ان القطعة الاثرية...

