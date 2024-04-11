بينهم اطفال.. اصابة 7 اشخاص بحادثين منفصلين في كركوك

2024-04-11 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، بإصابة 7 اشخاص بينهم أطفال بحادثين منفصلين في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ثلاثة اشخاص أصيبوا بتصادم عجلتين نوع تويتا حمل وهونداي سوناتا بالطريق الرابط بين بلدتي داقوق وطوز خورماتو جنوبي كركوك،"، مبينا ان "المصابين من عائلة واحدة وهم امرأة وطفلان".

وأضاف "كما أصيب أيضا أربعة اشخاص من عائلة واحدة،، نتيجة سقوط عجلة نوع مازدا في الوادي بعد تصادمها بعجلة أخرى نوع نيسان سنترا بالقرب من مفرق ينكجة في داقوق"، لافتا الى انه "تم نقلهم لمستشفى داقوق جنوبي كركوك".







