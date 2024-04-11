2024-04-11 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد الخبير في الشؤون الامنية صادق عبدالله، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، ملامح الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق من قبل إسرائيل.

وقال عبدالله في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قراءة موضوعية لسلسلة البيانات التي نشرتها وسائل إيرانية اغلبها رسمية حول اغلاق أجواء العاصمة طهران ثم التراجع عن بعضها بعد ساعات مساء يوم امس وتسريبات مكثفة عن رد عنيف من قبل ايران يستهدف تل ابيب في العمق من خلال صواريخ ومسيرات لم يكن حالة فوضوية بل هو نتاج حرب إعلامية ممنهجة قادتها ايران ضد إسرائيل".

وأضاف عبدالله، ان "زج إسرائيل في حالة استنفار دائم وقلق من اي قصف مباغت يطالها من طهران يجعلها مع أمريكا في حالة ترقب دائم وجعل أنظمة الدفاع الجوي مستنفرة على مدار الوقت بالإضافة الى الإنذار في كل منشآتها الامنية والاقتصادية وصولا الى الدبلوماسية وهذا ما تريده طهران حاليا".

وأشار الى ان "رد ايران سيكون من خلال 3 أدوات من خلال الفصائل المقربة منها في سوريا ولبنان وصولا الى فلسطين اي ان الرد لكن يكون مباشرا من طهران بالصواريخ والمسيرات لأنها لا تريد ان تدخل في صراع مع دول عربية وتحرج قوى تجمعها علاقات وثيقة من ايران".

وتابع، ان "انتظار الرد الإيراني وفق المفهوم النفسي اكثر ضررا من الرد المباشر وهذا ما تفعله الان طهران التي دفعت إسرائيل واساطيل أمريكية الى دخول مرحلة الاستنفار القصوى لساعات مع تسريب معلومات قرب مهاجمة اهداف إسرائيلية".

يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، اكد في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أنّ "إسرائيل يجب أن تعاقب لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في سورية"، مضيفاً أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل يعدّ هجوماً على أرض إيران وفقاً للأعراف الدبلوماسية، ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك، وكتب كاتس على منصة إكس أنه في حال "شنت إيران هجوماً من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".

وكشفت مصادر مقربة من أصحاب القرار في إيران، أن الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن في رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة عُمان بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، محذرةً الإدارة الأمريكية من خلال الوسطاء من أي تدخل.

واستهدفت غارة إسرائيلية، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل 7 عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرالان العميدان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، إن "هذه الجريمة (قصف القنصلية الإيرانية) لن تبقى من دون رد".