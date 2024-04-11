بغداد تحتضن جولة جديدة لمفاوضات كركوك .. حديث سياسي عن "الحل الأنسب"

2024-04-11 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، أن اجتماعات جديدة ستجري في بغداد بعد عطلة عيد الفطر.

وقال رمزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الهدف من هذه الاجتماعات هو تقريب وجهات النظر بين المكونات الثلاثة والذهاب لحل يخرجنا من أزمة تشكيل الحكومة المحلية".

وأضاف رمزي، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيرعى اجتماعات جديدة بين الكتل المختلفة، على أمل الخروج من الأزمة وإيجاد حل مناسب".

وأشار إلى أن "مقترح التركمان بتدوير المناصب ومنها منصب المحافظ بات يحظى بتأييد من المكونات الأخرى من العرب والتركمان ونراه بأنه الحل الأفضل والمناسب".

ويبلغ عدد مقاعد الكرد 7 مقاعد بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدين للديمقراطي الكردستاني، فيما يصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموع المقاعد 8 مقاعد.

بالمقابل، يبلغ عدد مقاعد العرب 6 مقاعد، يصطف معهم مقعدان تركمانيان ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يعني ان كل طرف منهم بحاجة الى مقعد واحد فقط ليشكل الأغلبية البالغة 9 مقاعد من اصل 16 مقعدًا في مجلس كركوك.