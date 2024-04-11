محافظ أربيل: قدمنا التسهيلات لدخول السياح

2024-04-11 16:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو عن تقديم كل التسهيلات لدخول السياح وعدم ايقافهم في النقاط التفتيشية لاكثر من ثلاث دقائق: واضاف خوشناو قائلا: " في الاعياد والمناسبات والعطل يزورعدد كبير من اهالي مدن جنوب ووسط العراق، مدينة أربيل، لكن العدد يزداد في عيد الفطر، بعد شهر من العبادة والطاعة، ويدخل السياح باعداد كثيرة من اول أيام العيد، المديرية العامة للسياحة في أربيل والنقاط التفتيشية في خدمة زوارنا، في الأعوام الماضية واجهتنا انتقادات بتعطيل الناس في السيطرات، الا اننا قمنا بتسريع هذه العملية وتنتهي باقل من ثلاث دقائق، وتصاريح الدخول اصبحت سارية لمدة ثلاثة اشهر بدلا من تجديدها في كل مرة،