السوداني: الحكومة حريصة على ترسيخ مبدأ التعايش

2024-04-11 16:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي للوصول إلى غاية المواطنة. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني استقبل، زعيم الكلدان في العراق والعالم، غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو والوفد المرافق له وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في العراق، وأجواء الاستقرار السائدة في عموم البلد، التي ساعدت الحكومة على المضي في تنفيذ أولويات برنامجها وتطبيق رؤيتها المستقبلية في عراق قوي ومزدهر. وعبّر السوداني عن ترحيبه بعودة البطريرك إلى بغداد وأهمية وجوده ودوره، مؤكداً حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي للوصول إلى غاية