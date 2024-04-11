درجال: ثقتنا عالية في بلوغ أولمبياد باريس

2024-04-11 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، إن الاتحاد لديه الثقة العالية بقدرات الملاك التدريبيّ ولاعبي المنتخب الأولمبي في بلوغ أولمبياد باريس.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، التقَى الملاكَ التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبيّ واللاعبين في مقرِ إقامة الوفد بحُضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي والمدير الإداري للمنتخبِ عبد الجبار هاشم".وأكد رئيسُ الاتحاد، أن "ثقتنا عالية بقُدراتِ الملاك التدريبيّ الجيد والمتواجدين من اللاعبين الذين نتوسمُ فيهم الكفاءة والمهارة في بلوغ أولمبياد باريس، وثقتنا جاءت لإيماننا بجدارتكم وقابلياتكم، وإنكم تملكون العديدَ من المؤهلاتِ المُميزة".وأضاف، أن "كرتنا تستحقُ التواجدَ بالأولمبياد لتأكيدِ حالة التطور التي تشهدها في الفترةِ الأخيرة، ولكن ذلك يتطلب التركيزَ والالتزامَ بتعليماتِ المدرب وبذل المزيد من الجُهودِ والحماسة في التدريباتِ والمباريات، لتخطي بقية المنتخبات المشاركة.وأشار رئيسُ الاتحاد، إلى أن" فوزَ منتخبنا الوطني على اليابان في كأس آسيا قلبَ المعادلةَ، وأكد أنه لا يوجدُ كبيرٌ في القارة، والمستويات الفنية تشهدُ حالةً من التقاربِ الفنيّ، لذلك علينا الدخولُ للبطولةِ كمنافسين أشداء لخطفِ إحدى بطاقات العبور إلى الأولمبياد".من جانبه، قال عُضو الاتحاد غانم عريبي: إن "تاريخَ مشاركة منتخباتنا في النهائياتِ المؤهلة إلى الأولمبياد مرصعٌ بنجاحاتٍ لامعة، نتطلعُ بروحٍ عاليةٍ إلى تجديدها بعد توفيرِ جميع مستلزمات النجاح للمنتخبِ من الاتحاد، وكذلك متابعة الملاك التدريبيّ للاعبين في الفترةِ السابقة".وبيّن، أن "الآمالَ معقودة على المنتخبِ لبلوغ اولمبياد باريس على الرغم من صعوبةِ المهمة، ولكن براعةَ الملاك التدريبيّ ومهارات وحماسة اللاعبين ستسهمُ في تَحقيقِ الهدف المنشود".بدوره، أعرب مدربُ المنتخب الأولمبي "راضي شنيشل" عن شكره على الدعم الكبير الذي يتلقاه المنتخبُ من رئيسِ الاتحاد عدنان درجال، وتواصله المستمر لتذليل جميع الصعاب التي تواجه المنتخب، وحضوره إلى معسكرِ المنتخب وتواجده في التدريبات عاملٌ معنوي مهم يدفعُ اللاعبين إلى تَقديمِ الأفضل وانتزاع الفوز".وأوضح، أن "الاتحادَ وفرَ المعسكرات التدريبيّة الجيدة، وتأمين المباريات الودية القوية، وهذه الإيجابياتُ نسعى إلى إظهارها في مبارياتِ البطولة والظفر بإحدى بطاقات العبور إلى الأولمبياد".