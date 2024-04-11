2024-04-11 17:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الزيارة المرتقبة التي يجريها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، اليوم، تؤشر على تنسيق رد أمريكي إسرائيلي عسكري مشترك، حال تعرضت الأخيرة لهجوم إيراني. وذكرت قناة “الأخبار 12” العبرية، أن الجنرال كوريلا بصدد الوصول إلى تل أبيب، الخميس، حيث سيعقد اجتماعًا مع وزير […]

ظهرت المقالة مبعوث عسكري أمريكي كبير يزور تل أبيب.. تنسيق عسكري مشترك للرد على أي هجوم إيراني أولاً على Eishan.