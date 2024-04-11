بعد تغيير اسم "التيار".. ما السيناريوهات المتوقعة لحراك الصدر؟

2024-04-11 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - سياسي

رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، أن تغيير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتسمية تياره الى "التيار الوطني الشيعي" تؤكد عودته القريبة الى المشهد السياسي.

وقال الحكيم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جميع تحركات الصدر الأخيرة تؤكد وجود نية لعودته للمشهد السياسي وبقوة والمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وتغيير اسم تياره ضمن هذا التحرك ".

وأضاف ان "الصدر بهذه التسمية يريد بناء قاعدة شعبية وحتى سياسية شيعية لا تعتمد على الصدريين"، مشددا على ان "المرحلة سوف تشهد تحركات للصدر مختلفة تمهد لعودة الصدريين للساحة السياسية وغير مستبعد ضغط التيار للذهاب نحو انتخابات مبكرة ".

بالمقابل، قال اعضاء في الكتلة الصدرية سابقا ان التسمية الجديدة لاعلاقة لها بكتلة سياسية جديدة بل تسمية شاملة للتيار.

وكان القيادي في تحالف سائرون التابع للتيار الصدري صباح الساعدي، نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، صورة تتضمن جملة "التيار الوطني الشيعي" بتوقيع زعيم التيار مقتدى الصدر في إشارة الى مسمى التكتل السياسي الجديد.



