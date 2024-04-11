اعتقال 6 مسافرين بحوزتهم 4 انواع مخدرات على الحدود في البصرة وميسان

2024-04-11 17:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، القبض على ستة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وميسان.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مركز شرطة الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (5) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كرستال، ترامادول)".

وأضاف "فيما تمكن مركز كمرك الشيب من ضبط متهم أجنبي بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك)" مشيرا الى "إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".



