في ثاني أيام العيد.. الخرائط تكشف أين يذهب ويتزاحم العراقيون الآن

2024-04-11 17:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خرائط "ويز" المتعلقة بالمرور، عن وجهة العراقيين وأماكن تزاحمهم في ثاني أيام عيد الفطر، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024).

وتركزت حركة المواطنين الكثيفة في مدخل بغداد – النجف، وجميع الطرق المؤدية الى مقبرة وادي السلام في المدينة، التي يعتاد زيارتها خلال أيام الأعياد.

كما شهد طريق مقبرة كربلاء ذات الازدحام.

شمالاً ازدحم الخروج من أربيل باتجاه شقلاوة وكذلك في الدخول الى شقلاوة.

و ازدحم أيضاً الطريق الى بحيرة (اشاوا) في محافظة دهوك.

ولم يختلف المشهد بحسب ما رصدته الخرائط من ازدحام بطريق مدخل السليمانية من جهة كركوك.







