الحكيم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته: اغتيال عائلة هنية دليل "الاختناق"

2024-04-11 18:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة أمس.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "ندين بأشد العبارات الإستهداف الممنهج من قبل الكيان الصهيوني لعائلة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث استشهد أثر هذا الاستهداف ثلاثة من أولاده وعدد من الأحفاد".

وبين، أن "جرائم الكيان الصهيوني في إستهداف الإنسان الفلسطيني دون التمييز بين ما هو مدني وعسكري دليل إفلاس واختناق من صمود المقاومة في غزة الصمود".

وجدد الحكيم "مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ايقاف الحرب، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإعادة إعمار المدينة".

وكان قصف إسرائيلي، استهدف سيارة في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة ماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده.

وعلق هنية على الاستهداف بالقول "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا، وما فشل العدو في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات" مبينا ان "العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا".