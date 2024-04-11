2024-04-11 18:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تنفيذ غارة جوية على منطقة غارا في محافظة دهوك شمالي العراق، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، حيث تكثر السفرات السياحية إلى مناطق الشمال من أجل السياحة. وذكرت الوزارة في بيان تابعته “إيشان”، أنه “تم تحييد 3 عناصر من تنظيم بي كي كي شمال العراق، في غارة جوية استهدفت […]

ظهرت المقالة تزامناً مع “سياحة” العراقيين.. تركيا تعلن تنفيذ غارة جوية على منطقة في دهوك أولاً على Eishan.