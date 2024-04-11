2024-04-11 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الخميس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة آسيا للشباب المقرر إقامتها في كازاخستان.وقال بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبنا الوطني للشباب تحت 22 عاما غادر إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة آسيا للشباب المقرر إقامتها في كازاخستان وللفترة 12-24-4-2024".