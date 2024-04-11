صفوان عبد الغني يقدم استقالته من تدريب نادي الصناعة

2024-04-11 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارقدم المدرب صفوان عبد الغني، اليوم الخميس، استقالته من تدريب نادي الصناعة.وقال عبد الغني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الاستقالة قدمت قبل 5 أيام من الآن بعد ارتباطي بعمل تحليلي خارج العراق في قنوات خليجية".وأضاف، "قبل الاستقالة قدمت طلب تفرغ بناء على طلب اللاعبين للتحليل لكن جوبه بالرفض من الإدارة، مما دفعني إلى الاستقالة"، معربا عن "تمنياته بالموفقية للفريق وجميع اللاعبين".