2024-04-11 19:30:09 - المصدر: منصة إيشان

على نفقة رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، افتتاح مركز طبي وصحي متكامل، بجهود ذاتية من مؤسسة الودق الخيرية. وقالت مؤسسة الودق الخيرية، إنه “وخلال 100 يوم فقط حولت كوادر المؤسسة الخيرية، الأنقاض والكرفانات المهملة إلى مركز صحي متكامل ومتطور، بأحدث التقنيات والمختبرات”. كما وتضمن المركز، “صالات […]

ظهرت المقالة برعاية الشيخ سامي المسعودي.. افتتاح مركز طبي متكامل لأهالي الناصرية أولاً على Eishan.