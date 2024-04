النزاهة تضبط 8 متهمين في ثلاث دوائر في ذي قار

2024-04-11 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: حيث تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة في محافظة ذي قار من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة ٢،٧ ملياري دينار. وذكرت الهيئة في...

