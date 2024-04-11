2024-04-11 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي الحكومي، اليوم الخميس، إنجاز 123 مشروعا خلال عام 2023، فيما أشار إلى أن شهر حزيران من العام الحالي سيشهد إنجاز 85 مشروعاً إضافياً.وقال مدير الجهد الخدمي في هيئة الحشد الشعبي أحمد المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشاريع 2023 شملت مناطق الأمين والبستان أو ما تسمى محلة 731 والتي تعمل بها شركة حمورابي العامة والتي تتواجد في 14 منطقة، وكذلك معسكر الزراعي الذي يتضمن محلات 746 و738 و769، إضافة إلى مناطق حي الباقر ومجمع الشهيد نعيم، وهذه تقع ضمن قاطع بلدية الغدير وبلدية بغداد الجديدة".وفيما يخص منطقة بوب الشام، اوضح المالكي، أن "العمل مستمر بالتعاون مع الجهد الخدمي لهيئة الحشد الشعبي، وقارب في هذه المنطقة من نسبة 70%"، مؤكدا، "إنجاز أعمال المجاري والمناسيب والتصاميم، من قبل دائرة مجاري بغداد، إضافة إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لإكمال المشاريع في الثعالبة والسريدات".وتابع المالكي، "لدينا عمل في شارع سيخدم الزخم المروري في مدخل السريدات، وتم إنجاز ما يقارب الـ 900 متر منه وهي تمثل 50% منه"، موضحا، أنه "وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، فإنه سيتم بحلول شهر حزيران المقبل إكمال أكثر من 85 مشروعا".