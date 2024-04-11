2024-04-11 20:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب الاولمبي العراقي امام نظيره الياباني وديا بهدف دون مقابل ضمن استعدادات المنتخب العراقي لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجرت المباراة في ملعب جامعة قطر بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الاولمبي الياباني هدفه في مرمى نظيره العراقي في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

يذكر أنه تم الاتفاق بين المنتخب الاولمبي العراقي ونظيره الياباني على أن تكون المباراةُ الودية بينهما مغلقة إعلامياً وجماهيرياً بناءً على طلبِ مدرب اليابان وموافقةِ مدرب منتخبنا راضي شنيشل.

ويخوض الاولمبي العراقي تحت 23 سنة اولى مواجهاته في النهائيات الاسيوية المؤهلة الى باريس 2024 امام تايلند يوم 16 من الشهر الحالي.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان، وتنطلق منافسات البطولة يوم 15 من شهر نيسان الجاري في قطر.