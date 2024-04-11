تقنية جديدة في ملاعب الدوري الإنجليزي لتقليل أخطاء الحكام

2024-04-11 20:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارا جديدا للحد من الأخطاء في المباريات، عبر تطبيق تقنية جديدة بداية من الموسم القادم 2024-2025.

وتقرر استخدام تقنية التسلل شبه الآلية الموسم المقبل بعد أن وافقت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع للأطراف المعنية اليوم الخميس.

وتستخدم التقنية في عدد من البطولات الكبرى، وتقلل اللجوء إلى المراجعات المطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد التي يقوم فيها الحكام بالتحقق يدويا مما إذا كان اللاعب متسللا أم لا، مما يقلل من هامش الخطأ أيضا.

وقالت رابطة الدوري في بيان رسمي: "سيُستخدم النظام الجديد لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة للتطبيق بعد إحدى فترات التوقف الدولية الخريف المقبل".

وأضافت: "ستوفر هذه التقنية وضعا أسرع وأكثر اتساقا لخط التسلل الافتراضي، استنادا إلى التتبع البصري للاعب، وستنتج رسومات عالية الجودة للبث، لضمان تجربة محسنة داخل الملعب وعبر الشاشات للمشجعين".

ويستخدم الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة حالات التسلل، لكن النظام واجه انتقادات شديدة، إذ يستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى قرار دون أن يحظى المشجعون في الملعب بفرصة لمشاهدة الإعادة.

وتتضمن التقنية عدة كاميرات تتبع الكرة وكذلك كل لاعب، ولا يمكن للتكنولوجيا وحدها تحديد ما إذا كان اللاعب متسللا، إذ يتعين على مسؤولي تقنية حكم الفيديو التحقق من صحة ذلك بناء على البيانات المتاحة، ومن هنا جاء مصطلح "شبه آلية".

واستخدمت هذه التقنية في نهائيات كأس العالم 2022 ودوري أبطال أوروبا، بينما طبقت مؤخرا في كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام.