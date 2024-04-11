2024-04-11 20:36:09 - المصدر: منصة إيشان

حصلت منصّة “إيشان”، على تفاصيل ملف نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة بغداد، بعد أن تواصلت مع وزارة النفط، وحصلت على معلومات من مصدر رفيع داخل الوزارة، لم يؤكد الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى “جرف الصخر”. ويقول المصدر من داخل وزارة النفط، في حديث لـ “إيشان”، إن “مصفى الدورة أُنشأ في مطلع الخمسينات من […]

ظهرت المقالة “إيشان” تحصل على تفاصيل “نقل” مصفى الدورة.. ظروف تُخضع الملف للدراسات أولاً على Eishan.