الاستخبارات الاتحادية: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما قطع أثرية في النجف الأشرف

2024-04-11 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما قطع أثرية في محافظة النجف الأشرف.وقال بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة/ النجف تواصل عملياتها النوعية للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث رصدت معلومات عن وجود شخصين بحوزتهما قطع أثرية، تعود لعصور تاريخية عراقية قديمة".وأضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والتأكد من صحة المعلومات وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما قطع أثرية مختلفة الأشكال والأنواع، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وتابع البيان، أنه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بالمتاجرة بالقطع الأثرية، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا الجزاء العادل".