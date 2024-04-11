2024-04-11 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارخسر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام نظيره المنتخب الأولمبي الياباني بهدف دون مقابل في مباراة ودية استعداداً لنهائيات كأس آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، خسر أمام نظيره المنتخب الأولمبي الياباني بهدف دون مقابل في مباراة ودية جمعت الفريقين استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة".وأضاف، أن "المباراة تأتي ضمن معسكر تدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي قبل خوض منافسات كأس آسيا تحت 23 والتي ستنطلق في الــ15 من الشهر الحالي وتنتهي في 3 من الشهر المقبل".