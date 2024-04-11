انتشار دولارات مزيفة في أسواق السليمانية خلال رمضان.. والاسايش تتوصل للجناة

2024-04-11 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز أمن الإقليم (آسايش)، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، الإطاحة بشبكة لتجارة العملة المزيفة في مدينة السليمانية، مشيرا الى انهم قاموا بنشر الدولارات المزيفة في السليمانية خلال شهر رمضان.

وذكر إعلام الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الجهاز تمكنت خلال عمليات أمنية نفذتها بعد استصدار الموافقات القضائية، من الإطاحة بشبكة لترويج العملة المزيفة، مؤلفة من أربعة أشخاص"، مبينا أن "أفراد الشبكة أقدموا خلال شهر رمضان على ترويج الدولار الأمريكي المزور في أسواق السليمانية، قبل أن تتم مصادرة جميعها من قبل مفارز الجهاز".

واضاف أن" المتهمين تتراوح أعمارهم بين ٢٤ إلى ٣٠ عاما، ويسكنون مركز السليمانية وقضاء جمجمال، وهم موقوفون وفق المادة ٢٨١ من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".



